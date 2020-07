‘Eigenaar henneploods Riel móet ervan geweten hebben’

DEN HAAG/GOIRLE - De verhuurder van een loods aan de Gilzerbaan in Riel mag er niet mee wegkomen dat hij zogenaamd niets wist van een ondergrondse hennepkwekerij in zijn gebouw.

Dit betoogde een woordvoerder van de burgemeester in hoger beroep voor de Raad van State. De burgemeester heeft de loods op 3 juli 2018 voor drie maanden gesloten maar werd teruggefloten door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die vond het geloofwaardig dat de eigenaar niet wist wat zijn huurders uitspookten. Hij zou vaak in het buitenland verblijven en hoewel bij de loods aan de Gilzerbaan een huis staat, woonde de verhuurder daar niet. Hij staat ingeschreven in Ulicoten.

Quote Er liep een dikke stroomka­bel vanuit de meterkast van de woning en er zijn vast ook bezoekers geweest. Dat moet zijn opgevallen. Woordvoerder burgemeester Goirle

Volgens de woordvoerder van de burgemeester is het echter onmogelijk om helemaal niets te merken van een omvangrijke hennepkwekerij met vermoedelijk 2.000 planten. ,,Er lag een zandhoop op het perceel dat van een uitgraving moet zijn geweest. Er liep een dikke stroomkabel vanuit de meterkast van de woning en er zijn vast ook bezoekers geweest. Dat moet zijn opgevallen.’’

Geen vrijbrief

De woordvoerder vindt dat verblijf in het buitenland geen vrijbrief is voor een verhuurder om niet te hoeven opletten. Volgens de eigenaar is het gebouw regelmatig gecontroleerd door een van zijn medewerkers en zijn vader. Zij hebben nooit iets verdachts aangetroffen.

De kwekerij werd in 2018 per toeval ontdekt toen de politie een melding kreeg over een gijzeling. Rond de loods hing een sterke henneplucht. Het kostte de politie veel moeite om de professionele kwekerij onder de vloer te vinden. Er werden geen planten aangetroffen maar wel veel kweekmateriaal en hennepresten.

Dichtspijkeren

De rechtbank haalde het sluitingsbevel ook onderuit omdat de burgemeester de eigenaar maar drie dagen de tijd heeft gegeven om het gebouw dicht te spijkeren. Een begunstigingstermijn van drie dagen is standaard in Goirle, zei de woordvoerder. Het ging om deuren van 4,5 meter hoog en tussen de 17 meter en 30 meter breed. In drie dagen lukt dat niet, vindt de rechtbank. Ook hierover moet de Raad van State een oordeel vellen. Uitspraak over enkele weken.