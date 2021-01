Eigenaar uitgebrande Tesla houdt het in Oisterwijk op ‘baldadigheid’

VIDEO Tesla's en busje uitgebrand in Oisterwijk, twee jongeman­nen met jerrycans gezien

24 januari OISTERWIJK - In Oisterwijk zijn aan de Blokshekken twee Tesla's en een bedrijfsbusje uitgebrand. De politie gaat uit van opzet. Buurtbewoners hebben twee jonge mannen met jerrycans gezien. Het gebeurde rond een uur of negen, de tijd dat de avondklok is ingegaan. Onduidelijk is of het een protestactie was.