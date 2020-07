Eigenaar voormalige burgemeesterswoning Berkel-Enschot strijdt tegen monumentenstatus

‘Rauwe lauwe shit’: Tilburgse winkelier maakt dank-rap na coronaslui­ting

13:03 Woe 15 jul: ,,We willen in stijl de klanten bedanken die ons bleven steunen.” Dat ‘in stijl’ is méér dan gelukt. Tjerk de Haas, van de Tilburgse kledingzaak Mint & Pepr, stofte zijn alter ego Tjerkovara af voor een dank-rap in de nasleep van de coronasluiting.