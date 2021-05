Eigenaren van hoge muur winnen rechtszaak, maar toch moet de schutting lager

Vier onderne­mers melden zich voor oude klooster Loon op Zand

5 mei LOON OP ZAND - Bij de gemeente Loon op Zand hebben zich vier partijen gemeld die interesse hebben om zich te vestigen in het oude kloostergebouw naast de Wetering in Loon op Zand. Ondernemers hebben plannen om er een horecabestemming van te maken, een gezondheidslocatie, of kinderopvang in combinatie met kantoren.