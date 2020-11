Eik midden in overdekt tuinterras: ‘Herplantplicht is treiterij’

Herplanten van gekapte boom moet op precies dezelfde plek, zegt nu ook de rechter

19 december GOIRLE - De herplantplicht van een eik op het bouwperceel van de familie Duijsters in Goirle mag worden opgelegd. Zelfs op de precieze plek waar eerst een zomereik stond die zonder de benodigde vergunning zo is beschadigd dat die wel gekapt moest worden. Daarmee is de gemeente Goirle in het gelijk gesteld door de bestuursrechter in Breda.