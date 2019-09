Eikels en beukennootjes, ze liggen in straten en bossen in hele tapijten

Eikels en beukennootjes, overal. Zie de Oude Warande en de Gilzerbaan in Tilburg of de bermen van de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel. Allemaal bedolven onder een tapijt van eikeltjes. Ze versieren ook de fietspaden en stoepen. Extra opletten dus voor gladheid en vallende vruchten.

Liggen ze er eerder dan anders? Ja, zegt bioloog Arnold van Vliet, gespecialiseerd in natuurontwikkelingen en expertises op het gebied van milieu. De eikels en beukennootjes zijn vroeg gevallen vanwege de droogte en hitte van afgelopen zomer. In augustus vielen de eerste eikels al. Door de hoge temperatuur worden ze eerder rijp en vallen ze sneller uit de boom. Daarnaast hebben de eiken last van de lage grondwaterstand, wat leidt tot het afgeven van hun 'genen' om te kunnen overleven.

Warm

Het zijn er wel veel. ,,Door de warmere temperaturen in de winters van 2018 en 2019 én vorige zomer worden meer vruchten geproduceerd", zegt Van Vliet. De onderzoeker aan de universiteit van Wageningen ziet ook dat de eiken nog steeds vol met eikels hangen. Toch is er geen sprake van een buitenproportioneel aantal, zoals het geval is in een zogeheten mastjaar. Wel is het uitzonderlijk dat de beuken voor het zevende jaar op rij beukennootjes uitwerpen. ,,Normaal gesproken is het één of twee jaar wel en dan weer één of twee jaar niet", verklaart Van Vliet. De grootste winnaars zijn de eekhoorn, de Vlaamse gaai en de houtduif. Zij genieten van het voedsel dat overal voor het grijpen ligt.

'Niks geks'

Boswachter van Natuurmonumenten Irma de Potter ziet 'niks geks' aan de eiken- en beukenbomen in de Loonse en Drunense Duinen. ,,Het wordt gewoon herfst", concludeert ze nuchter. ,,Wellicht is het een stressmoment vanwege de droogte en beschouwen de bomen het als natuurlijk overlevingsinstinct om zo veel mogelijk te zaaien. Voor het oog lijkt het alsof er heel veel is gevallen, maar het is niet meer dan in andere jaren", stelt zij.