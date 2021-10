Eikenhuys in Berkel-Enschot krijgt nieuw zorgconcept; ‘zorg zoals nu is op termijn niet meer uitvoerbaar’

BERKEL-ENSCHOT - Met het slaan van een paaltje werd in Berkel-Enschot de ‘start bouw’ gevierd voor het Eikenhuys. Een nieuw zorgcomplex met een nieuw concept voor bewoners. In 2023 moet het gebouw opgeleverd worden.

Het complex, gelegen in het nieuwe dorpshart, krijgt 59 appartementen voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Eigenaar is zorginstelling De Wever, dat in Berkel-Enschot een nieuw concept voor bewoners toepast op basis van leefmilieu. Er zijn vier levensdomeinen: woon- en leefomgeving, sociale zelfredzaamheid, mentaal en geestelijk welbevinden. Afhankelijk van de zorgbehoefte, persoonlijkheid en wensen wordt gekeken welk leefmilieu het best past bij de bewoner. Het idee is dat het veiliger en prettiger is om met gelijkgestemden te wonen. ,,We vinden het belangrijk dat onze bewoners zich letterlijk en figuurlijk thuis voelen”, zegt Mireille Damen van De Wever.

Geduld

Voordat het zo ver is, moeten toekomstige bewoners nog geduld hebben: het complex moet in maart 2023 klaar zijn. Elk appartement is circa 50 vierkante meter groot en heeft een aantal eigen voorzieningen, maar er komt ook een grand café en er worden verschillende ontmoetingsruimtes ingericht. ,,Het belangrijkste is dat bewoners en hun familie grotendeels zelf de regie in handen hebben. Ze kiezen zelf over de besteding van de dag qua activiteiten of verblijf.”

Naast de indeling van bewoners, zijn er meer nieuwigheden stelt Damen. Zo zorgen ervaringen op andere locaties voor een ‘slimme’ inrichting. ,,De afgelopen jaren hebben we al verschillende toepassingen op onze andere locaties getest. Eikenhuys richten we zo in dat we die ervaringen direct toe kunnen passen in alle techniek”, stelt Damen.

Veiligheid

Te denken valt dan aan een soort pasje dat bewoners bij zich dragen waardoor deuren wel of niet open gaan. ,,We willen dat bewoners vrij door het gebouw en de tuin bewegen, maar de voordeur gaat niet open als dat niet veilig voor ze is. Met zo’n pasje is dat individueel in te stellen.”

Quote Zorg zoals we die nu kennen is op langere termijn niet meer uitvoer­baar omdat er te weinig handen zijn Mireille Damen , De Wever

In Eikenhuys wil De Wever bewoners laten wonen zoals ze thuis deden, stelt Damen. Familie en naasten spelen daarbij een grote rol. ,,Zorg zoals we die nu kennen is op langere termijn niet meer uitvoerbaar omdat er te weinig handen zijn. Wij willen familie nauw betrekken en stimuleren deel te blijven nemen aan het leven van de bewoner. Dat kan door bijvoorbeeld te komen koken of mee te doen aan de daginvulling.” Op die manier snijdt het mes aan twee kanten, aldus Damen: ,,De zorg wordt op een prettige manier ingevuld en de zorgmedewerker wordt ontlast.”