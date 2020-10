Eindbestemming bereikt: historische treinwagon wordt mini-hotel in het Spoorpark

Rapper Boef wil boeten voor fikse snelheids­over­tre­ding op snelweg bij Tilburg

6 oktober Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn snelheidsovertredingen uit 2016. ,,Als jonge jongen dacht ik niet na over de consequenties. Het was gewoon een beetje stoer doen”, vertelt de 27-jarige rapper in het gerechtshof in Den Bosch.