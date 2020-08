Einde aan langslepende kwestie: claim van 1,7 miljoen aan Loon op Zand wordt schikking van 273.000 euro

LOON OP ZAND - Het slepende dossier rond het faillissement van Stichting Multifunctionele Centra, de voormalige exploitant van De Werft en De Wetering, is eindelijk tot een eind gekomen. De curator had eerder een claim van 1,7 miljoen euro bij de gemeente Loon op Zand ingediend. Die kwam er niet. Er is een schikking getroffen van 273.000 euro. Daarmee kunnen alle schuldeisers die al jaren op hun geld wachten worden betaald.

"Ik ben blij dat we dit nu kunnen afsluiten", zegt wethouder Frank van Wel (financiën). "Voor de gemeente natuurlijk, maar zeker ook voor alle andere betrokkenen. Het bestuur, het personeel en lokale ondernemers die nog geld tegoed hadden. Het heeft lang genoeg geduurd. Als we het op een rechtszaak hadden laten aankomen, had het nog veel langer kunnen duren. Het had juridische kosten met zich meegebracht, en het had langer leed en onzekerheid opgeleverd voor de mensen die er indertijd bij gewerkt hadden. De afsluiting is niet alleen financieel, maar zeker ook emotioneel."

Quote Als we het op een rechtszaak hadden laten aankomen, had het nog veel langer kunnen duren Frank van Wel, Wethouder Met deze schikking komt er een einde aan een zaak die speelt sinds een bezuinigingsronde in 2012 die ook de Stichting Multifunctionele Centra (SMC) trof. De SMC, exploitant van De Werft en De Wetering, bleek niet op eigen benen te kunnen staan en vroeg in 2016 het faillissement aan.

De curator diende vervolgens een claim in van 1,7 miljoen euro. De gemeente zou ten onrechte een bedrag van 910.000 euro voor onderhoudsvoorziening opgevoerd hebben en 460.000 euro aan rente. Bovendien zou de gemeente beide panden hebben aangekocht voor een bedrag dat 135.000 euro onder de marktwaarde lag. Bovenop het bedrag van anderhalf miljoen zou nog eens twee ton komen aan rente die de gemeente wettelijk verschuldigd zou zijn.

Winnen

Dat leidde twee jaar geleden tot een rechtszaak, waarin de rechter de partijen opriep om tot een schikking te komen. Toen Van Wel vorig jaar aantrad als wethouder van financiën, pakte hij het dossier op. Met zijn voorganger Kees Grootswagers (CDA) had het college er steeds op vertrouwd een rechtszaak rond de claim van de curator te kunnen winnen. Het nieuwe college was daar minder zeker van, en ging met de curator in gesprek.

Van Wel: "Als we gewonnen hadden, had de curator geen geld aan de schuldeisers kunnen uitkeren. Bij verlies had de gemeente, en dus de belastingbetalers, een miljoenenstrop gehad. We hebben aan de curator gevraagd welk bedrag hij werkelijk nodig had om de schuldeisers te betalen. Dat was 273.000 euro. Daar zijn we mee akkoord gegaan." Dat bedrag was al gereserveerd in de jaarrekening van 2019, die dit voorjaar gepresenteerd werd. Begin september moet de raad het formeel goedkeuren.