Einde van een tijdperk: na 86 jaar verhuist de bok naar de Druiventros in Berkel-Enschot

Na 86 jaar repeteren in eerst Café Fouchier en later de Postelse Hoeve moest het koor uitkijken naar een andere repetitieruimte. ,,In het najaar konden we vanwege corona niet meer repeteren. Maar dat de laatste repetitie ook meteen de laatste in de Postelse Hoeve was, wisten we toen niet”, vertelt bestuurslid Ad Smulders.

De Postelse Hoeve wordt verbouwd tot een wooncomplex voor studenten en heeft dan geen plek meer voor het koor. Afscheid nemen van hun vertrouwde repetitieplek zat er ook niet in. ,,Onze partituren staan nu bij leden thuis. En de bok voor onze dirigent staat al in Berkel-Enschot.”

Fietstocht

Voor de leden is er zaterdag een fietstocht naar hun nieuwe repetitieruimte. Henk Noordermeer is al 46 jaar lid, zijn vrouw 52 jaar. Hij vindt de verhuizing wel jammer. ,,Al 86 jaar repeteren we in Tilburg en nu gaan we naar een nieuwe locatie. Ik vond het altijd prettig in de Postelse Hoeve, het was vertrouwd.”

Die sentimenten heeft Hanneke Snik helemaal niet. ,,Welnee, ik ben vooral blij dat we weer samen kunnen zingen. Waar dat dan is, maakt me niet uit.” Met haar twee lidmaatschapsjaren is Ans van Raak de ‘benjamin’ van het koor. ,,Ik vind het jammer dat we verhuizen maar ik vind De Druiventros ook prima. Mijn man repeteert er met zijn muziekgroep en die is er tevreden over.”

Voor Lia van Hamont was de Postelse Hoeve meer dan een repetitieruimte: ,,Het was de thuishaven voor het koor. We kwamen er al zo lang, het voelde als eigen.” Dat vind Annelies Rovers ook: ,,En nu kon ik op de fiets. Dat ga ik niet meer doen.” Ans van Raak vat het nog eens kernachtig samen: ,,Weet je, het gebouw is niet zo belangrijk. Het gaat om de mensen en die verhuizen gelukkig allemaal mee.”