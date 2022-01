Eindelijk! Binnen koffie drinken kan weer en dat wordt gevierd met een champagneontbijt

In het gezelschap van hondje Trippel hebben ze net al een uur gewandeld, en nu zitten Pamela van Zuijlen en Remi Stevens even bij te komen tussen de kussens op de bank bij Mr. Morris, waar de muziek zachtjes speelt en de verwarming snort. ,,Fijn om weer lekker binnen te kunnen zitten”, zegt Pamela. ,,We zijn hier ook in de lockdown een paar keer in de week blijven komen, alleen dan haalden we wat af en liepen we een rondje in de buurt.”