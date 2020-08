Eindelijk, de familie Corstiaans kan vanuit Oisterwijk terug naar Amerika

,,We zijn enorm blij”, vertelt vader Bart. De twee zonen verheugen zich vooral op de hereniging in Pennsylvania met hun hond Flex, die zolang door vrienden is opgevangen.

Begin maart vloog moeder Jorinde vanuit Amerika naar Nederland om in Oisterwijk de begrafenis van haar goede vriendin Anja bij te wonen. Vlak nadat ze op Schiphol was geland, gooide president Trump het Amerikaanse luchtruim dicht.

Quote We zitten vast als expats in eigen land Bart Corstiaans

Zes weken later pakte Bart Corstiaans met zijn twee zonen ook het vliegtuig, om in elk geval als gezin weer samen te zijn. Het was daarna wachten op een mogelijkheid tot terugkeer. ,,We zitten vast als expats in eigen land”, vertelde Corstiaans in mei in het Brabants Dagblad.

Volledig scherm Menno (links) en Lars Corstiaans spelen in Amerika met hun hond Flex © Bart Corstiaans

Amerika is nog altijd niet open, maar Corstiaans kan te langen leste beroep doen op een uitzondering. Hij werkt als manager voor Bosch in Amerika. Het belang voor de bedrijvigheid acht de Amerikaanse overheid groot genoeg om het gezin Corstiaans de terugreis te laten aanvaarden.

Via Aruba terug

,,We hadden ook nog even het plan om via Aruba terug te keren naar Amerika. Maar goed dat dat niet is doorgegaan: Aruba is nu Code Oranje.”

De vier hadden dankzij een vriend al die tijd een eigen woning in de Oisterwijkse wijk Pannenschuur. ,,In vijf maanden tijd krijg je van alles: fietsen, spelletjes, laarzen, visgerei. Dat kunnen we niet allemaal meenemen naar Amerika natuurlijk.”