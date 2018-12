Eindelijk: Hudsontower in aantocht in hartje Tilburg

Komt het nog goed met Hudson's Bay in Tilburg en Den Bosch?

18:50 Bij de warenhuizen van Hudson's Bay is het business as usual. Tenminste, dat zegt woordvoerder Janneke Dijkstra. Volgens haar is nog helemaal niet bekend welke maatregelen de directie neemt om de negatieve spiraal te doorbreken. Uit interne stukken blijkt dat dat dertien warenhuizen in Nederland dit jaar meer dan 80 miljoen euro verlies draaien. Bij vakbond CNV zijn inmiddels de eerste berichten van verontruste medewerkers binnengekomen.