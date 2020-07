Eindelijk is de theetuin in De Moer dan echt open

DE MOER - Ilse van Boxel kan haar theetuin in De Moer eindelijk openen. Meer dan een jaar na de eerste aanvraag gaat Theetuin De Wensput open. De reden: de aanvraag was kwijt.

Een beetje tureluurs werd eigenaresse Ilse van Boxel ervan. Het opzetten van een theetuin bij haar bed-and-breakfast. ,,Samen met mijn man deed ik in mei 2019 een eerste aanvraag. Of beter: we dienden een plan in. Specifieke regels zijn er niet. We konden met ons plan aan de slag, maar met wat voorwaarden. Zo moesten we overleg hebben met overige horeca in De Moer, omdat we mogelijk als concurrent werden gezien . In januari kregen we groen licht en konden we de vergunning aanvragen."

Dat deden ze in april, waarna het wachten op de uitslag begon. ,,Maar we hoorden maar niks. Uiteindelijk was er slecht én goed nieuws. Het slechte nieuws was dat de aanvraag een poosje kwijt was geweest. Het goed nieuws was dat ze 'm gevonden hadden."

Kort daarna moesten er toch nog vragen beantwoord worden, onder andere over alcohol. ,,Ik vertelde dat ze dat in de aanvraag konden lezen dat ik dat niet ging doen. Maar nee, ik moest de vraag echt beantwoorden."

Quote Ik telde al 75 wandelaars in anderhalf uur. Zo is het idee ontstaan Ilse van Boxel, Theetuin De Moer

Uiteindelijk kreeg ze op 10 juni de vergunning. Sindsdien heeft Van Boxel al de nodige passanten van haar zelfgemaakte appeltaart, cake of soep voorzien. ,,Na het regelen van het ontbijt bij de B&B heb ik tijd voor andere dingen. Het viel me op hoeveel wandelaars er langskomen. Ik telde er in anderhalf uur 75. Zo is het idee voor een theetuin ook ontstaan." Die wachtte alleen nog op een officiële opening en dat gebeurt vandaag.

Vooralsnog pakt ze het kleinschalig aan. ,,Ik wil eerst eens kijken of het allemaal loopt en ik er inderdaad wat mee kan verdienen." Toch heeft ze een doel voor ogen: ,,Mijn man werkt fulltime, maar het idee is wel dat hij door de bed-and-breakfast en de theetuin straks één dag in de week minder kan gaan werken. Als we zover zijn, hebben we het goed gedaan."