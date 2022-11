Eindelijk is er een plek voor de Urban Factory ‘die weinig weerstand oproept’

Weer een miskleun voor ‘dramatisch slordig’ Willem II: ‘We kunnen door blíjven gaan met opsommen wat er fout ging’

De laatste acht officiële wedstrijden leverden Willem II slechts twee zeges op, ook het uitduel met VVV-Venlo (0-0) was vrijdagavond een bijzonder zware bevalling. De Tilburgers zitten in een wak, het is zo langzamerhand de vraag hoe de ploeg daaruit moet klimmen. ,,We waren extreem slordig. Dramatisch slordig, eigenlijk.”

13 november