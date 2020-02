Eindelijk: na 10 jaar ‘strijd’ krijgt de Reeshof volkstuinen

TILBURG - Na tien jaar ‘strijd’ is het gelukt: de Reeshof krijgt een eigen volkstuinencomplex. In mei verwacht volkstuinvereniging Reeshof de ruim 80 tuinen in gebruik te kunnen nemen. Ze liggen in de Reeshofweide, het gebied tussen de Burgemeester Letschertweg, Langendijk en het Wilhelminakanaal.

,,We hopen dat het per 1 mei klaar is", zegt secretaris Yvonne Zandbergen. ,,Dat is al aan de late kant maar wordt het nog later dan is het seizoen half afgelopen.”

Het complex wordt komende tijd omheind en voorzien van een blokhut. Die dient, zegt Zandbergen, voor materiaalopslag, om te schuilen of een kopje koffie te drinken. Ook zitten er toiletten in.

70 euro per jaar

De meeste volkstuintjes zijn honderd vierkante meter groot. Leden betalen 70 euro per jaar voor een tuin. Er zijn nog percelen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden via de website van de Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg (OVAT) of via secretaris@volkstuinverenigingreeshof.nl.

Zandbergen noemt het ‘heel tof’ dat het eindelijk zo ver gekomen is. Het geduld van de volkstuinders in de Reeshof werd door traag draaiende ambtelijke molens en bestemmingsplanprocedures zwaar op de proef gesteld. In de Reeshofweide is ook woningbouw en natuurontwikkeling gepland.