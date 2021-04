Eindelijk weer écht naar school. Dat zorgt voor blije gezichten, maar er is veel onzekerheid

TILBURG - Hoera! Het mag: één dag in de week naar hogeschool of universiteit. Sven, Merel, Danique en Mike waren in Tilburg bij de aftrap.

Mondkapje op, handen desinfecteren, looproutes volgen. Geen probleem. Maar die anderhalve meter afstand houden. ,,Het is zó lastig nu je elkaar weer ziet”, zegt Sven Danen (22). ,,Het is geen opzet, je weet dat het niet goed is, maar het verwatert. Bij mij ook. Ik ben ook maar een mens.”

En omdat alle studenten en docenten van de Fontys Academy for Creative Industries ‘mens’ zijn, zijn door het hele gebouw stickers geplakt. Hier mag je wel zitten, daar niet. ,,Er is hard gewerkt om vanaf vandaag weer veilig op school te kunnen zijn”, zegt communicatiemedewerker Sharona Laurijssen. ,,Iedereen is blij elkaar weer te zien. Het sociale staat nu even voorop.”

Energie

Quote Alles moet je inplannen, ook met docenten. Ben je op school, dan loop je even naar elkaar toe. Het spontane heb ik heel erg gemist Merel Groeneveld De roostermakers zorgen ervoor dat alle 2000 studenten de komende tijd één dag in de week op school les kunnen krijgen. De overige lessen volgen ze nog steeds online. ,,Dat scherm kost zóveel energie”, zegt Merel Groeneveld (18). ,,Alles moet je inplannen, ook met docenten. Ben je op school, dan loop je even naar elkaar toe. Het spontane heb ik heel erg gemist.”

Danique Vermeulen (23): ,,Maar het was vanmorgen wel weer wennen, hoor. Op tijd eruit, iets eten en naar school.” Wennen ook weer aan de volle bus naar de campus op Stappegoor. Mike Willems (19): ,,De lessen beginnen expres verspreid over de dag. Toch was het druk in de bussen. Maar nu ik eenmaal hier ben, voelt het goed. Ik zie alleen maar blije gezichten.”

Laptops

Sven, Merel, Danique en Mike volgen hun eerste les van vandaag in de XXL-ruimte van de school. Via laptops is er contact met studenten die thuis werken. Mike: ,,Elkaar in het echt zien, is zoveel beter. Ik ben heel gevoelig voor lichaamstaal. Vind iemand een grapje leuk? Doet hij alsof? Nu zie ik dat weer.”

Vlak voor de kerstvakantie waren ze voor het laatst op school. Danique: ,,Ik heb de afgelopen tijd geleerd hoe belangrijk vrienden en familie voor me zijn.” Mike: ,,Mijn opa een knuffel geven. Ik wist niet dat ik dat zo zou missen.” Dus als er straks gratis zelftests beschikbaar zijn, gaan ze die zeker gebruiken. Sven: ,,Ik snap de heisa niet zo. Je doet het niet alleen voor jezelf. Het is ook om anderen te beschermen.”

Motivatie

Quote Het is heel moeilijk om een stageplek te vinden. Ik heb er echt stress van. Danique Vermeulen Tot het einde van het schooljaar één dag in de week naar school. Als dat kan, is het viertal al dik tevreden. Merel: ‘Meer zit er waarschijnlijk niet in.’ In die ene dag hopen ze weer energie op te bouwen. Sven: ,,Aan motivatie ligt het niet, ik wil heus wel, maar na een reeks online-lessen ben ik echt moe. Het lukt niet om daarna nog verder te werken aan een individuele opdracht.”

Verder hoopt Danique binnenkort haar eindstage te kunnen regelen. ,,Het is heel moeilijk om een stageplek te vinden. Ik heb er echt stress van. Ik wil verder, niet pas over een jaar afstuderen.’ Mike: ,,Zo zie je maar. Achter de vrolijke gezichten van vandaag, zit stiekem ook veel onzekerheid.”