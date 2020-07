Eindelijk weer een warme maaltijd binnen dankzij vrijwilligers ONS Soepje

Brabantse pagina's voor kamerver­huur breken met ‘discrimi­ne­rend’ Dutch only: ‘Pure xenofobie’

10:00 TILBURG - Kamers zat, maar ‘No internationals’ of ‘Dutch only’. Het is al jaren een doorn in het oog van buitenlandse studenten die een onderkomen zoeken in Nederland. Facebook staat vol beschikbare woonruimten, maar veel studenten willen geen buitenlandse huisgenoten. Een beheerder van pagina's in onder meer Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda breekt hier nu mee en verwijdert sinds deze week aanbieders die deze ‘discriminerende’ eisen stellen.