Eindelijk weer eens ongedwongen in de LocHal aan de studie: ‘Wat heb ik dit gemist’

Om zes uur ‘s ochtends terrasje in Tilburg pikken, want het mag weer: ‘Terrasta­fet­te’

19 mei TILBURG - Het is vroeg in de ochtend en er zit al een mimosa (eigenlijk een brunch-cocktail) in. Een paar collega’s hebben al een biertje weggetikt, maar de meeste werknemers van het Tilburgse bedrijf Livewall hebben braaf een koffie of thee voor zich. Al sinds zes uur woensdagochtend is het terras van De Wagon aardig gevuld. ,,Een terrastafette.”