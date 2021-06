Eindelijk weer EK kijken in de kroeg: overal staan de lichten voor Oranje op groen, behalve in Tilburg

Dat saamhorige gevoel van met zijn allen dé wedstrijd kijken, samen juichen. Voor de Goirlese kroegbaas Johan Brands voelt het zondag als een warm bad, dan hangen er schermen binnen en buiten. ,,Het is anders in de kroeg”, zegt hij. Brands kan het weten: deze week keek hij voor het eerst in 25 jaar bij mensen thuis. ,,Dan mis je toch een soort energie.”



Na een kleine coronahapering mogen er in de horeca weer EK-wedstrijden uitgezonden worden. Althans: bijna overal staan zondag schermen binnen en buiten. In Tilburg balen de kroegbazen, het stadsbestuur neemt er pas vrijdagmiddag een besluit over.



,,We wegen de belangen eerst zorgvuldig af”, laat een woordvoerder van Tilburg weten. In Amsterdam mag het wel, besloot de burgemeester woensdagavond. Den Bosch liet begin deze week al weten dan het EK kijken bij de horeca weer kan.