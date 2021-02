Eindelijk weer examens: ‘Ik heb af en toe stiekem een rondje door de wijk gereden’

Met vaste hand stuurt Kim Brocken (16) haar gele ANWB-scooter weer terug het parkeerterrein van het CBR bij hotel De Druiventros in Berkel-Enschot op. Ze komt samen met haar examinator terug van een rit van ruim twintig minuten richting Oisterwijk. Die is naar tevredenheid verlopen, blijkt uit het verlossende antwoord van de examinator. ,,Gefeliciteerd”, zegt die, wat betekent dat Kim haar scooterrijbewijs gehaald heeft. ,,Het was heel spannend, ik was best wel zenuwachtig”, zegt de Tilburgse. ,,De examinator vond het goed genoeg, al zei hij ook dat ik soms wat voorzichtig en behoudend reed.”