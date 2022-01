Eindelijk weer naar de bios: ‘De komende vier dagen heb ik al een film gereserveerd’

TILBURG - Voor het eerst in zes weken mogen we weer naar de bioscoop, eindelijk de nieuwe Spider-Man zien. De eerste filmliefhebbers waren er al in de ochtend bij.

,,Ik was gisteren steeds aan het refreshen, maar de website van Pathé kon het niet aan. Toch is dat een goed teken, je merkt dat mensen er zin in hebben”, geeft Patrick Robben aan. Al voor elven deze woensdagochtend loopt hij de hal bij de Pathé bioscoop aan het Pieter Vreedeplein binnen. Niet eens voor de blockbuster Spider-Man: No Way Home, maar voor Sing 2. ,,Maar morgen ga ik wel naar Spider-Man. De komende vier dagen heb ik al een film gereserveerd. Ik heb al heel lang een abonnement, nog voordat het hier Pathé werd.”

Hard gelag

Het was de afgelopen zes weken een hard gelag voor Robben, die met grote regelmaat in Pathé komt. Ik heb de tijd doorgebracht met Pathé Thuis, Netflix en hard hopen dat de bioscopen weer open konden. Voor mezelf, maar ook voor de medewerkers hier. Voor hen is het ook lastig.”

Theatermanager Simon Wilemsen van Pathé had dit keer al geen drukke ochtend verwacht. ,,Op 16 december is Spider-Man bij ons in première gegaan. Normaal kiezen we bij zo’n blockbuster voor middernacht, maar omdat we toen maar tot 17.00 uur open mochten zijn, kozen we voor 07.45 uur. Dat was een groot succes. Maar nu kunnen mensen ook na hun werk een film komen kijken, dat scheelt.”

Creatieve planning

De eindtijd van 22.00 uur vergt creatieve planning. ,,Tussen 19.30 en 21.30 uur is het voor ons prime time, dus het is fijn dat we tot 22.00 uur open mogen zijn. Maar waar we voorheen keken naar de ideale begintijd, kijken we nu naar de goede eindtijd. Want om 22.00 uur moet niet alleen de film klaar zijn, dan moet alles leeg en gesloten zijn. Een film die langer duurt dan twee uur moet je vroeger op de avond plannen.”

Een straat verderop bij filmhuis Cinecitta worden deze ochtend ook de eerste films bekeken en koffies besteld. Natasja van Kollenburg komt voor West Side Story. ,,Ik had toevallig deze dag vrijgehouden en ik had al gehoord dat ze hier bij Cinecitta toch open zouden zijn, of het nou mocht of niet. Dus wil ik graag nu een film zien.”

‘Enorm gemist’

Ze heeft het bezoeken van Cinecitta ‘enorm gemist’, verzucht ze. ,,Ik heb er ook ontzettend moeite mee hoe er door de politiek met cultuur en muziek wordt omgegaan. Wij houden heel erg van festivals en concerten, maar het is met de regels ondoenlijk om dat te organiseren.”

Bedrijfsleider Marnick van Gessel van Cinecitta is blij dat hij eindelijk weer open mag: ,,,Het is wel lastig, want normaal zijn we open tot twaalf uur of half één, kunnen we ’s avonds twee films achter elkaar draaien. Laten we zeggen dat dit een mooie eerste stap is, maar dat het snel moet resulteren in de normale situatie.

Laatste moment werk

Het filmprogramma opzetten was laatste-moment-werk, weet Van Gessel. ,,Natuurlijk was er wel wat uitgelekt, maar we weten inmiddels dat we daar niet altijd van uit kunnen gaan. Maandagmorgen was het wel duidelijk hoe het zou lopen en hebben we aangekondigd welke films zouden draaien. Maar toen moesten we ook met distributeurs van die films om tafel. Want stellen zij hun film beschikbaar in deze onzekere tijd? Gelukkig gaven de meesten er een klap op en kunnen we de films daadwerkelijk draaien. Vooral Licorice Pizza is nu onze trekker.”