Eindelijk weer samen muziek maken met het seniorenorkest, ‘allemaal blije gezichten vandaag’

Er waren al wel wat repetities in kleine groepjes. Een orkest van tachtig leden moet natuurlijk ook samen spelen. Dat kon vanwege corona voor het laatst in oktober vorig jaar. ,,We hebben op 13 september een optreden in de Concertzaal in Tilburg. Dus we moeten echt aan de bak. Het was weer even wennen met zo'n grote groep, maar wel geweldig hoor. Zo leuk om elkaar weer eens te zien", zegt de secretaris.