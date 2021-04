Eindelijk weer stoffen, garen en knopen verkopen op de markt: ‘Fijn dat de klanten je niet zijn vergeten’

Advocate verliest 94.000 euro nadat zij stagiaire bankpas en pincode gaf, bank betaalt niks terug

29 april TILBURG - Een Tilburgse advocate heeft 94.000 euro van een bankrekening zien verdwijnen nadat zij een stagiaire al haar bankgegevens had gegeven. De advocate eist daarop een deel terug van de Rabobank. Die hoeft niet te betalen omdat de vrouw zelf ‘grof nalatig’ is geweest, staat in het vonnis.