Eindelijk zicht op invulling van ‘de Aldi’ in Moergestel: Cees van Dal nieuwe eigenaar

Janssen denkt aan woningen achter de Aldi in Moergestel

MOERGESTEL - Het parkeerterrein achter de voormalige Aldi in Moergestel is in beeld als locatie voor senioren- en starterswoningen. ,,Die plannen verkeren nog wel in een pril stadium", benadrukt Peter Janssen van Janssen Aannemers.

19 oktober