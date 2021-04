Eindelijk ziet Eline van der Kaa haar film De Reizigers in première gaan: ‘Het werd onderhand tijd’

Twee keer is de première van de film niet doorgegaan. Van der Kaa uit Ulicoten werd er wat ongeduldig van. ,,Het werd onderhand tijd”, zucht ze. ,,Ook voor het gezin. Ik wil hen de film kunnen laten zien.”

Haar film De Reizigers gaat over een Tilburgs gezin dat al sinds 1993 op een wachtlijst staat voor een plek op een woonwagenkamp. Van der Kaa heeft de familie in haar hart gesloten. En dat gevoel is wederzijds. ,,De dochters van Anna en Pedro zien me als een grote zus. Ik word uitgenodigd voor kerst en verjaardagen.”

Grofgebekt

Ze vervolgt: ,,De familieband is heel sterk. Ze zullen hun ouders niet in een tehuis stoppen, maar hen tot hun dood thuishouden. In de film zie je dat Anna en Pedro grof gebekt naar elkaar kunnen zijn, maar daaronder zit een onvoorwaardelijke liefde. Ze blijven vasthouden aan hun dromen.”

Met haar film won Van der Kaa vorig jaar de Wildcard van het Nederlands Filmfonds, een prijs ter waarde van 50.000 euro om aan een volgende film te besteden. Bovendien is ze geselecteerd voor het Next Talent Program. Daarin wordt ze een jaar lang begeleid in de volgende stappen van haar carrière.

De Reizigers wordt vertoond op het online platform Ethics filmservice, opgezet door de Oisterwijkse filmmaker Jesse van Venrooij. De vertoning wordt gevolgd door een gesprek met Van der Kaa.

De première is op 11 mei om 20.30 uur, gratis via www.ethicsfilmservice.