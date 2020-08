Eindeloos bommetjes en salto's in het Wilhelminakanaal met stapel betonblokken als duikplank

'Wooow!’ Op een kade langs het Wilhelminakanaal klinkt gejoel en gegil. Een jonge waaghals is zojuist met een salto in het water gesprongen, althans, dat was de bedoeling. Met een scherpe klap landde hij op zijn rug, tot hilariteit van zijn maten. Terwijl de jongen met een verbeten grijns weer naar de kant zwemt, plonsen de volgende jongens al in het water.

Minstens acht meter hoog

Normaal is deze kade aan de Lovense Kanaaldijk zo goed als uitgestorven, maar sinds een paar weken komt dit groepje van zo'n twintig tieners hier verkoeling zoeken. Die plek is niet willekeurig uitgekozen. De betonnen wegversperringen die hier drie hoog zijn opgestapeld zijn een ideale duikplank voor bommetjes, salto's, sideflips of ongecontroleerde sprongen in het diepe kanaal. Bovendien staan ze naast een grasveldje waar het lekker liggen is.



,,Eerst gingen we naar recreatieplas 't Zand in Alphen”, vertelt Joep van Boxtel (15), ,,Maar daar werd het te druk. Er waren daar teveel ruzietjes en het is ook te ver weg.” De groep streek daarna neer bij de Piushaven, vanwege de brug van de Meierijbaan. Prima om vanaf te springen. Maar daar gooide Rijkswaterstaat roet in het eten. Toen vonden ze de kade aan de Lovense Kanaaldijk. ,,Nog dichter bij huis ook”, zegt de groep, die voornamelijk uit de wijk Loven komt, maar ook uit de Blaak.