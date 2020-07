Eindexamens: Verhalen achter de vlag

‘Ik kom uit Somalië. In 2009 ben ik met mijn moeder naar Nederland gekomen”, zegt Sawsam Omar Salim. ,,We hebben heel lang moeten wachten op een beslissing. Vorig jaar, vlak voor de zomervakantie, hoorden we het eindelijk: we mochten blijven, kregen een verblijfsvergunning. Ik was zó blij. De onzekerheid gaf veel stress. Ik heb daar mijn hele schoolcarrière last van gehad. Met klasgenoten heb ik er nooit zoveel over gepraat, maar de school heeft me altijd geholpen. Als ik weg moest voor een gesprek met IND of met een advocaat, zochten ze een oplossing. Ook als het tijdens de proefwerkweek was. Het laatste jaar was dat allemaal niet meer nodig. Dat was heel fijn. Maar omdat het mijn eindexamenjaar was, was het toch weer spannend. Corona gaf extra stress. Ik wilde graag verder met leren. Maar voor welk vak? Voor wanneer? Niemand kon het zeggen. Maar ik ben geslaagd. Ik ga International Business Administration studeren aan de universiteit van Tilburg. Bedrijfsleven, internationaal. Die combinatie lijkt me heel leuk.”