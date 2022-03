Eindhovenaar (20) doet zich voor als ‘bankmedewerker’ en loopt met gestolen pinpas door Tilburgs centrum

Rap als de bliksem duiken de flitsbezor­gers in Tilburg op: ‘Zet de komst van nieuwe dark stores op pauze’

TILBURG - Gas erop. Binnen een jaar streken er drie tienminuten bezorgers in Tilburg neer. Veel? Nou, waarschijnlijk komen er nog meer bij: zoals Zapp dat al de klok rond bezorgt in Amsterdam. Gemeenten worstelen met de komst van de snelle jongens en de buurt is er vaak niet blij mee. Wen er maar aan, want ze gaan niet weg.

