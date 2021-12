Eis 4 jaar en tbs tegen man die schoot bij overval Albert Heijn in Tilburg

Parkeren in binnenstad Tilburg wordt duurder in het weekend

TILBURG - Tilburg schroeft het parkeertarief voor haar vijf parkeergarages in de weekenden omhoog van 2 naar 3 euro per uur. Voor zaterdagen werd dit tarief ruim een jaar geleden al als tijdelijke maatregel ingevoerd om drukte in coronatijd beter te spreiden. Maar dat wordt nu definitief. De regeling gaat per januari in.

15 december