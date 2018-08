Eis: opname voor man die met rol vuilniszakken overval pleegde op Albert Heijn in Tilburg

TILBURG/BREDA - Verdachte Rafael R., die wordt verdacht van een overval op de Albert Heijn aan het Professor De Moorplein in Tilburg, moet een jaar worden opgenomen in een inrichting. Dat eiste officier van justitie Alexander Koning vrijdag in de rechtbank in Breda.

De 21-jarige Rotterdammer stal voor ongeveer tweehonderd euro aan cash en nog wat zegeltjes. De man heeft bekend dat hij de overval pleegde, al stelt hij dat het alleen maar een diefstal was. Op 6 december vorig jaar kwam hij de winkel binnen met zijn handen in zijn jaszak. Hij had zijn gezicht bedekt en een zonnebril op. De caissière dacht dat de man een vuurwapen in zijn jaszak had en gaf de inhoud van de kassa af. Daarna sjorde de man nog aan een andere kassa. Daar maakte hij echter geen buit.

Vuilniszakken

Ook klanten in de winkel schrokken zich wild. Zij dachten, net als de caissière, dat de man een pistool had. In werkelijkheid, zo zei R. tegen de rechter, was het een rol vuilniszakken. Na de overval rende de man weg. De politie stuurde nog een Burgernet-melding uit om de dader te vinden, maar hij werd pas na uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht gepakt. Op de beelden was hij door een nicht van hem herkend aan zijn loopje.

De man stal op 19 december bij de Subway in Tilburg nog twee broodjes en twee flesjes drinken. Ook dat bekende hij.