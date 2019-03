Eis tegen Tilburger Roy L.: 20 jaar cel voor betrokkenheid bij Kasteelmoord

De C. wordt ervan verdacht de moordenaar te hebben geregeld die in januari 2012 kasteelheer Stijn Saelens van het leven beroofde bij zijn kasteeltje in Wingene. De IJzendijkenaar kreeg van de rechtbank in Brugge eerder 27 jaar cel. De C. ging in beroep. Dat deed het Openbaar Ministerie ook, zoals het ook in beroep ging tegen de straffen van de andere drie verdachten in deze zaak. Dat hoger beroep wordt deze week behandeld in Gent.