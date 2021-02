Eis: Tilburger naar inrichting na weigeren mandje in super

De medewerkers waren echter standvastig. Een mandje was in coronatijd nu eenmaal de norm, zodat ze konden zien hoeveel klanten er in de winkel zijn. En daar moest en zou de man, die op slippers en in een pyjamabroek de winkel was binnengestapt, zich ook aan houden. Het was het begin van een opstootje waarbij één medewerker werd geslagen en twee anderen bedreigd. Zes weken later zou E. opnieuw iemand hebben mishandeld. Het ging nu om zijn zorgbegeleider in een woning van de Chapeau Woonkring aan de Goirkestraat.