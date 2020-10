Eis van 7500 euro voor goederenvervoerder na treinongeluk Tilburg: ‘botsing was keten van fouten’

BREDA\TILBURG - Goederenvervoerder DB Cargo moet als het aan justitie ligt 7500 euro boete betalen vanwege het grote treinongeluk op 6 maart 2015 bij het station in Tilburg. De trein zou langer zijn geweest, dan de vervoerder schriftelijk had aangegeven. DB Cargo stelt dat dat per telefoon toch gebeurd zou zijn.

Bij de botsing reed die dag een stoptrein van NS achterop een geparkeerde goederentrein van DB Cargo, dat toen nog DB Schenker heette. Volgens justitie gaf de goederenvervoerder niet op de juiste manier door dat de trein 624 meter lang was, in plaats van de 567 meter die hij eerder in het systeem van Pro Rail zette. Daardoor werd de trein bij een machinistwissel in Tilburg op een te kort spoor geparkeerd.

Door die lengte werkte een wissel niet goed, waardoor de trein met reizigers er achterop klapte. Maar, aldus de officier: ,,Het is uw trein, niemand anders' trein. U voert op het laatste moment een wijziging door, u moet die doorvoeren in de systemen.‘’

Telefonisch

Een woordvoerder van DB Cargo zei in de rechtbank in Breda echter dat de lengte telefonisch was doorgegeven bij ProRail. ,,Dat zijn ook de afspraken.'' Volgens de vervoerder was het mogelijk om in het systeem wijzigingen door te geven tot vijf minuten voor het vertrek van de trein. ,,Daarna hebben we gebeld én toestemming gekregen van ProRail.''

Quote Het is uw trein, niemand anders' trein. U voert op het laatste moment een wijziging door, u moet die doorvoeren in de systemen. Officier van Justitie

De officier erkende dat de vervoerder niet de enige was die een fout maakte. ,,U maakt een fout en dan komt er een ongeluk doordat ook anderen, als in de Wet van Murphy, fouten maken. Er was die dag sprake van een keten van fouten.'' De machinist reed namelijk door rood. Hij werd in eerste instantie ook vervolgd. Zijn dagvaarding werd echter vanwege medische redenen ingetrokken. Die zaak wordt buiten de rechtbank opgelost.

Normaal zou de officier een boete van 10.000 euro hebben geëist, maar omdat de zaak al zo lang geleden is, matigde ze haar eis. De uitspraak is op 29 oktober.