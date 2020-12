Eis van Goirle over herplant eik terecht; om de boom staat inmiddels een gebouw

Verantwoordelijkheid

Want als eigenaar heeft Duijsters nu eenmaal de volle verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op zijn terrein. Dat de gemeente elders in de gemeente achteraf alsnog kapvergunningen heeft verleend na het illegaal kappen van bomen, vindt de Raad niet vergelijkbaar. Immers, in die gevallen zijn geen procedures over een geweigerde kapvergunning gevoerd. Kortom, Duijsters vangt bot en moet accepteren dat hij de boom op precies dezelfde plek moest terugplanten, wat hij overigens al heeft gedaan.

En ondanks, of juist dankzij dit gesteggel beschikt Goirle nu over een nieuwe attractie: Een eik waar een gebouw om heen is gebouwd. De eik staat midden in een geheel overdekt tuinterras aan de Dr. Keyzerlaan. Duijsters heeft speciaal voor de boom een gat in het betonnen dak laten maken en de wortels staan in een beschermde ondergrondse betonnen container. Ook al had hij deze rechtszaak gewonnen dan had hij die eik sowieso laten staan.