EK kijken op tv in de kroeg, ook in Tilburg mag het: ‘Vanaf kwartfinale mogelijk op groot scherm’

Op zoek naar ‘Helden met een T’, Tilburg blaast jeugdlint­je nieuw leven in

8:45 TILBURG - Een buurmeisje dat wekelijk boodschappen doet voor haar oude buren. De jongen die al jaren als scheidsrechter sportwedstrijden fluit of zwerfaval opruimt. Ze kunnen in Tilburg vanaf nu weer worden voorgedragen voor een jeugdlintje, opnieuw in het leven geroepen door de gemeente.