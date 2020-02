‘Eldorado’, theater over boeren in Brabant. Te zien op boerderijen in Hilvarenbeek en Kaatsheuvel

TILBURG - ‘Eldorado’ is een muziektheaterspektakel over een boerenfamilie. Het stuk is te zien op vijf boerderijen in Brabant, onder meer in Kaatsheuvel en Hilvarenbeek. In elk dorp doen zo'n tweehonderd amateurmuzikanten mee uit de directe omgeving. In totaal zijn duizend amateurs bij deze productie betrokken: fanfares, maar ook brassbands, kerkkoren, feestbands en accordeon-orkesten.

Locatievoorstelling ‘Eldorado’ is een initiatief van Stichting Poon in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel. Het stuk is geschreven door theatermaker Wiske Sterringa en de muziek is van componist Bart van Dongen. Zij maakten in het kader van het Jeroen Bosch-jaar in 2016 in vier Brabantse dorpen het muziektheaterspektakel ‘Fanfari Bombari’ ook met zo’n duizend amateurmuzikanten.

Uitdagingen platteland

‘Eldorado’ is een opgewekt stuk over een boerenfamilie die de uitdagingen van het leven op het platteland in 2020 ervaart. Over de problemen van boeren, over de leegstand die oprukt en de gevaren die daardoor ontstaan. In het stuk ziet het publiek de crimineel, de boer, zijn familie, de overheid, met als speciale gast de burgemeester.

De voorstelling laat zien hoe verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaat. Het thema ligt in het verlengde van ‘De Achterkant van Tilburg’ van Het Zuidelijk Toneel, een voorstelling over hennepkweek, drugscriminaliteit en ondermijning in Brabant. De regie is in handen van Roel Swanenberg. Eerder regisseerde hij voor Het Zuidelijk Toneel de voorstelling ‘Lampenmakers’, over de opkomst en veranderingen bij Philips.

Tilburgse trombonist

In het stuk spelen professionele acteurs en muzikanten als zanger Björn van der Doelen. Bart Klever, onder andere bekend van ‘Flikken Maastricht’ en Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door Sarah Jonker. Elke voorstelling wordt ondersteund door de Tilburgse trombonist en accordeonist Hans Sparla.

De première is zaterdag 9 mei in Rucphen. In Hilvarenbeek is ‘Eldorado’ te zien bij Bioboerderij ’t Schop, op 22, 23 en 24 mei. Het stuk is op 19, 20 en 21 juni te zien bij zorgboerderij en boerderijcamping Van Loon’s Hoekske in Kaatsheuvel. ‘Eldorado’ speelt ook in Bernheze, op 3, 4 en 5 juli, bij het melkveebedrijf van de familie Kanters in Loosbroek.