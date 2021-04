Elf hulzen, acht verdachten na schietpartij Paletplein: ‘Verkoop van vuurwapens werd ripdeal’

Als zij bijt en hij duwt, moet hij dan boeten? ‘Ze sloeg en beet me eerst’

13 april BREDA/RIJEN - Als zij haar vriend in de arm bijt en hij duwt haar weg. Is dat dan mishandeling? En waarom staat zij eigenlijk niet terecht bij de politierechter in Breda en Marek K. (34) wel? ,,Zij sloeg me en toen ik wegliep, kwam ze me achterna. Toen ze me in mijn arm beet heb ik haar aan de kant geduwd.”