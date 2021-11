Elf oude haagbeuken krijgen tweede leven in Willemsbuiten

Gemeente­raad Goirle draagt Mark van Stappers­hoef weer voor als burgemees­ter

GOIRLE - Mark van Stappershoef wordt, als het aan de gemeenteraad van Goirle ligt, voor nog eens zes jaar burgemeester. De herbenoemingsprocedure is nu al gestart zodat deze raad daar nog over kan meebeslissen. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe termijn gaat in op 28 september 2022.

