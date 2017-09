Elf werknemers coffeeshop Grass Company op vrije voeten

TILBURG/WAALWIJK - Het elftal dat vorige week werd opgepakt in de 'jointfabriek' aan de Industrieweg in Waalwijk is weer op vrije voeten. Ze hebben disproportioneel lang vastgezeten, menen hun advocaten.

De vrouwen, in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar uit Tilburg en Goirle, zijn met een dagvaarding naar huis gestuurd. Ze moeten in december voor de politierechter verschijnen.

De bedrijfsleider, een 58-jarige Kaatsheuvelnaar, is dinsdag voorgeleid (als enige) en eveneens in vrijheid gesteld. Justitie gaat hiertegen in beroep. Ze had de man twee weken langer willen vasthouden in verband met haar onderzoek.

De politie liet na de inval weten dat er tussen de 20 en 30 kilo hennep en hasj in beslag is genomen. In het dossier van de advocaten staan andere cijfers: 5539 gram hash en 1990 joints. ,,Omgerekend is dit ongeveer 500 gram", aldus advocaat Rob Milo. ,,Samen dus zes kilo."

Volgens de advocaten van de verdachten hebben hun cliënten langer dan gebruikelijk in vergelijkbare zaken vastgezeten. ,,Er is niet geheimzinnig gedaan, meteen is beaamd dat er joints gemaakt werden voor de verkoop", zegt Milo. ,,Producten die verkocht mogen worden in de vier gedoogde coffeeshops van The Grass Company. Deze mensen zijn allemaal in dienst van The Grass Company, werken wit, hebben een arbeidsovereenkomst en een vast salaris. De producten waren keurig gelabeld, het was binnen tien minuten duidelijk wat er aan de hand was."