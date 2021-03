Elfhonderd werkzaamheden in één jaar. En dan moet heel Tilburg bereikbaar blijven. Hoe dan?

Elfhonderd. Zoveel werkzaamheden telde de stad vorig jaar. Marcel Smeulders, adviseur verkeersstromen van de gemeente, heeft er meer dan een dagtaak aan om het in goede banen te leiden. Een collega houdt zich bezig met de evenementen, die waren er vorig jaar amper, maar normaal zijn dat er meer dan 150 per jaar. Van de braderie op Korvel tot de Ten Miles.



Smeulders glimlacht. ,,In de ochtend begin je met een planning, vijf minuten later kun je die weer aan de kant schuiven omdat er iets nieuws gebeurt.”



Vooral nu. ,,We werken op een postzegel, qua ruimte, en dit jaar zijn we aanbeland op de kartelrand van die postzegel. Er gebeurt zo ontzettend veel”, vertelt Smeulders. ,,Je ziet vooral de laatste tien jaar dat het om een enorm bouwvolume gaat.” Bart van Dalen, omgevingsmanager van de gemeente, vult aan: ,,De stad is nooit af. In de Spoorzone en binnenstad krijgen we er 3500 woningen bij.”