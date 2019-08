Eline (12) uit Tilburg verzon afspraak met vriendin en is sindsdien vermist

TILBURG - De politie is dringend op zoek naar de twaalfjarige Eline Pols uit Tilburg. Ze wordt sinds woensdagavond 18.30 uur vermist. Het meisje zou een vriendin gaan bezoeken, maar uit onderzoek van de politie blijkt dat ze helemaal geen afspraak had. Haar familie maakt zich grote zorgen.

Dat meldt de politie. Eline vertrok woensdagavond om 18.30 uur in de wijk Heikant in Tilburg-Noord op de fiets, om het vriendinnetje te ontmoeten. Sindsdien is er echter niks meer van haar vernomen. ,,We weten totaal niet waar ze is", aldus een politiewoordvoerder. ,,Dit is ook niks voor haar, weten we inmiddels. We maken ons hele grote zorgen.”

De politie heeft inmiddels verschillende middelen ingezet om naar eigen zeggen de ‘samenleving te mobiliseren'. ,,We hebben rond 8.00 uur een Vermist Kind Alert gedaan, daardoor krijgen mensen in de regio Tilburg een melding op hun telefoon. Daarnaast komen op schermen op bijvoorbeeld het station in Tilburg ook informatie over Eline te staan.”

Ook middels Burgernet is een bericht gedeeld. Eline draagt een lichtblauwe spijkerbroek, verdere kleding is volgens de politie onbekend. Ze rijdt op een zwarte fiets met rode banden, een rood zadel en een bagagedrager aan de voorkant. Ze is ongeveer 1.60 meter lang en heeft blond haar.

Vermist Kind Alert

Een Vermist Kind Alert is onderdeel van het Amber Alert, alleen wordt deze regionaal verspreid. Het Alert over Eline is in een straal van 25 kilometer rond Tilburg-Noord verspreid. ,,Deze Alert is verspreid omdat de politie zich ernstige zorgen maakt.”

Het versturen van een Amer Alert komt niet vaak voor. Sinds 11 november 2008 zijn er in Nederland 27 alerts uitgevoerd. De laatste keer werd het gebruikt voor de vermiste Hania uit Rotterdam. Zij werd teruggevonden in het gezelschap van een Amerikaan in een hotel in Rotterdam. Ze had hem leren kennen via internet.

Het publiceren van een foto en persoonlijke informatie van een vermist kind is erg ingrijpend. Alleen in de meest ernstige gevallen wordt informatie over een vermissing publiek verspreid.