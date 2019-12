Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg krijgt 4,5 miljoen euro terug van Portugees softwarebedrijf

Het ETZ dreigde voor vele miljoenen in het schip te gaan omdat de invoering van een elektrisch patiëntendossier (EPD) met het Portugese sofwarebedrijf Alert mislukte. Volgens het Tilburgse ziekenhuis was het softwarebedrijf ernstig tekortgeschoten in de gemaakte afspraken en zou de afgesproken opleverdatum niet worden gehaald.

Het systeem had in maart 2012 operationeel moeten zijn, maar door problemen bij de uitvoering van het project ging dat destijds niet door. Het ziekenhuis verloor om die reden het vertrouwen in het softwarebedrijf en ontbond op 2 november 2011 eenzijdig en per direct de overeenkomst. Zij gaf daarbij als reden dat het bedrijf ernstig tekort schoot in de gemaakte afspraken. Zo voldeed de software van Alert niet aan de eisen van het ziekenhuis en Alert overschreed gestelde deadlines. Daardoor leed het ziekenhuis schade.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelde in 2013 dat het TweeSteden Ziekenhuis (TsZ) de samenwerking met het bedrijf niet eerder dan per 26 januari 2015 had mogen beëindigen, wat wél was gebeurd. Destijds werd de door het TsZ gevorderde schadevergoeding afgewezen. Ook moest het ziekenhuis de door beide partijen gemaakte proceskosten terugbetalen. Het TsZ was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

Inmiddels is het TweeSteden Ziekenhuis gefuseerd met het Elisabeth Ziekenhuis.

Quote De deskundig­den oordeelden dat de ontbinding van het contract rechtsgel­dig is Deskundigen tijdens hoger beroep

Deskundigen trekken andere conclusie

Dat beroep diende dinsdag. Om erachter te komen of het TsZ de overeenkomst met Alert in 2011 op rechtsgeldige wijze ontbond, schakelde het hof deskundigen in. Zij deden onderzoek naar de zaak en kwamen tot een andere conclusie dan de rechtbank in 2013. De deskundigden oordeelden namelijk dat de ontbinding van het contract rechtsgeldig is.

Daarbij is doorslaggevend dat de door beide partijen afgesproken datum van 31 maart 2012, waarop het complete geïntegreerde computersysteem bij het ziekenhuis had moeten werken, een fatale termijn was. Uit het onderzoek is gebleken dat deze termijn niet meer haalbaar was op het moment dat het TsZ de overeenkomst ontbond in 2011.

Nu dient het softwarebedrijf dus ruim 4,5 miljoen plus rente terugbetalen. Ook moet Alert proceskosten betalen, zowel van de procedure bij de rechtbank als van het hoger beroep. De aanvullende schadevergoeding die het ziekenhuis had gevorderd, wijst het af.

Miljoenencontracten