Elk jaar 90 huizen erbij in Oisterwijk en Moergestel, maar waar? Klik op de BD-kaart

Bouwplannen zijn er in de gemeente Oisterwijk bij de vleet. Ze zijn terug te vinden in de Woningbouwprogrammering 2018-2029. Wethouder Peter Smit (Algemeen Belang, ruimte) heeft al de zegen van de gemeenteraad gekregen, maar dan wel met een grote zorg erbij. Want heeft de gemeente wel genoeg ambtelijke capaciteit om al die plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen?