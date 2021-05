Elk jaar rode rozen voor Anne Frank, maar haar fietsje geeft André Verhoeven nog niet prijs

Video Gery Vink: ‘Twee keer bijna een punt is toch helemaal niets’

2 mei Weer was het nét niet voor Gery Vink als hoofdtrainer van Willem II. Eerder dit seizoen had hij de leiding tijdens de uitwedstrijd bij Ajax nadat Adrie Koster was ontslagen en zaterdagavond verving Vink de door rugklachten gevelde Zeljko Petrovic. Beide keren werd het net niet voor de Tricolores onder Vink.