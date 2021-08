Elke dag pluk de dag bij Ut Ouw Goed ‘Er is zoveel keuze, je wordt er hebberig van’

DE MOER – Loganberries, of chrysanten plukken, terwijl de kinderen ‘goudklompjes’ zoeken in een flinke zandberg. Bij Ut Ouw Goed is een loze vakantiemiddag snel gevuld. De pluktuin en het voedselbos openden in 2017 de poorten en de eigenaren zien het elk jaar een beetje drukker worden.

,,Ad, kunnen we de gladiolen het beste open of dicht knippen?”, roept een dame over de bonte akker naar Ad van Laarhoven van Ut Ouw Goed. Even later geeft hij weer plukadvies voor de bramen aan een kleuter. ,,Ze moeten bijna vanzelf in je hand vallen. Hoe smaakt deze?” ,,Lekker!”, antwoordt het ventje. ,,Dáár doe je het voor!”, glundert Van Laarhoven.

De hobbytuinder lijkt zijn dag in pluktuin Ut Ouw Goed ook te plukken, terwijl hij trots vertelt over de tientallen soorten bessen, druiven, appels, pruimen, kweeperen, maar ook bloemen in alle kleuren en maten. ,,Bij het meeste fruit gaan we voor de inheemse en oud-Hollandse soorten. Die hebben misschien wat minder opbrengst, maar zijn wel resistenter tegen ziektes en beestjes.”

Quote Bij het meeste fruit gaan we voor de inheemse en oud-Hollandse soorten. Ad van Laarhoven, Eigenaar pluktuin

Hij wijst op de kersen. ,,Veel zijn er zwart van de honingdauw, door de luizen. Dan verlies je dus opbrengst, maar je ziet hier op de bladeren al volop lieveheersbeestjes en oorwurmen zitten, die weer op de luizen afkomen. Zo herstelt de natuur zelf het evenwicht.

Gif

Gif spuiten is hier uit den boze. Bemesten doen we alleen met natuurlijke compost. We hebben veel kenmerken van bio-dynamische tuinbouw, maar we houden geen rekening met de maanstand of zo. Ook een officieel biologisch predicaat of subsidie hoeven we niet. Dan krijg je weer allerlei aanvullende eisen. We willen onze eigen ideeën kunnen uitvoeren.” Tientallen mensen lopen met een mandje over de graspaadjes tussen de perken. Er is geen entree: je betaalt alleen voor wat je plukt of knipt. En stiekem eerst proeven mag gewoon van Van Laarhoven.

Nicky Smulders (11) en haar moeder Yvette uit De Moer zijn onder de indruk. ,,Normaal halen we ons fruit in de super. Ik zag dit op Facebook en dacht: een leuke manier om een vakantiedag te vullen. Wat kun je anders nu, met al die maatregelen? Ik had het echt niet zo mooi verwacht en alles gaat heel hartelijk en gezellig”, vertelt Yvette, terwijl ze voorzichtig een gladiool afknipt. Ook mevrouw Schellekens en Monique van Gorp uit Kaatsheuvel kijken hun ogen uit en willen nog een gemengd bosje bloemen. ,,Er is zoveel keuze: je wordt er bijna hebberig van”, lacht Van Gorp.

Speurtochten

Ook dochter Sandra en echtgenote Fien van Laarhoven zijn werkzaam op Ut Ouw Goed. ,,Het is vooral beleving”, vertelt Sandra. ,,Daarom organiseren we ook workshops, of speurtochten voor kinderen. Ook verstopt moeder altijd wat goud geschilderde steentjes in de zandhoop: dat is spannend natuurlijk. We zijn in 2017 begonnen en het begon steeds beter te lopen. Maar ja, toen kwam corona en mocht er heel weinig. Nu gelukkig weer iets meer, maar die Open Dag hebben we nu alweer doorgeschoven naar 2022.”

In de koffiehoek geniet Ad van de enthousiaste reacties op de ouderwetse en kleinschalige maat. ,,Mijn vader vertelde dat het hier vroeger Ut Ouw Goed werd genoemd. Waarop de naam precies betrekking heeft? Wij vonden het in ieder geval precies passen bij wat we doen.”