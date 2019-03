Elly van Luijk overleden: tiptop voorop in de vrouwenstrijd

Wies (15) is de junior stadsdich­ter van Tilburg

16:03 TILBURG - Wies Weijermars (15) is de nieuwe junior stadsdichter van Tilburg. Zij werd deze week tijdens de finale bij Factorium gekozen uit veertien kandidaten en is de opvolger van Marije van Pamelen. Wies Weijermars is een jaar lang junior stadsdichter. Ze won met een gedicht over de stad Tilburg: Mijn Vriend.