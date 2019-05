Emile Aarts mag de Tilburgse universiteit niet langer opschudden

Van domotica en drones tot augmented reality op ‘Building the Future’: High Tech Ontdek­kings­rou­te

17:34 TILBURG - In de LocHal in Tilburg kan iedereen zich tijdens de High Tech ontdekkingsroute op 25 mei duiken in allerlei techactiviteiten. Van printen met een 3D printer tot alle gadgets in je huis aansturen door middel van domotica of leren hoe je een NAO robot aan het werk zet.