Emile Thuiszorg wil via de rechter aan het werk in Tilburg

In strijd met de wet

Emile is het daar niet mee eens en spande een kort geding aan. Hun advocaat laat tijdens de zitting weten dat de ureneis van de gemeente disproportioneel en in strijd met de wet is. ,,Op deze manier worden kleine en middelgrote zorgverleners uitgesloten”, zo betoogt hij. Bovendien zou de ureneis, die volgens hun raadsman is ingesteld om na te gaan of een organisatie voldoende ervaring heeft in het verlenen van goede zorg, niets zeggen over de kwaliteit.