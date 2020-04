Emma (9) uit Tilburg in de finale van de NOS Jeugdjournaal wedstrijd

TILBURG - De Tilburgse Emma Dijkman (9) is één van de tien finalisten van de NOS Jeugdjournaal wedstrijd, waar bijna vierhonderd kinderen een filmpje voor opnamen. Zondag strijden de laatste tien in de finale om de hoofdprijs: op pad met een Jeugdjournaal-cameraploeg.

,,Ik wilde meteen meedoen”, vertelt Emma enthousiast ,,Ik had nog nooit eerder iemand geïnterviewd maar ik wilde het heel graag proberen.” Haar inzending gaat over een paardrijwedstrijd, de zogeheten zitcompetitie. ,,Ik wilde het eigenlijk over corona doen, maar toen bedacht ik me dat waarschijnlijk iedereen dat zou doen. Dus dat vond ik niet zo origineel.”

Alle filmpjes moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. ,,Het kind moest verslag doen van een onderwerp uit zijn/haar omgeving en daarbij iemand interviewen. Verder was het belangrijk dat het verslag een mooi rond verhaal was, met een goed begin, midden en einde”, legt Shirley Ginus, communicatiemedewerker NOS, uit. ,,Verder werd er gekeken of het kind een beetje lef heeft voor de camera en goede vragen stelt.”

‘Ze bleef maar zeuren’

Haar moeder, Hilde Dijkman, vertelt lachend over het maken van de video. ,,Ik dacht in eerste instantie dat het wel over zou waaien, maar ze bleef maar zeuren.” De jonge journalist had precies in gedachten hoe het filmpje moest worden. ,,Ik moest precies doen wat ze zei, er was geen speld tussen te krijgen.”

Zondag is de finale, waarin de tien finalisten nog drie opdrachten moeten uitvoeren. ,,We krijgen een quiz over de filmpjes van de andere kinderen, moeten een interview doen en journalist zijn bij een persconferentie”, legt Emma uit. Deze opdrachten worden beoordeeld door de jury, bestaande uit de winnaar van 2019, Rómeycia Valentijn, Jeugdjournaal-verslaggever Noortje Deutekom en YouTuber KORTHOM. De winnende journalist mag mee op pad met een Jeugdjournaal-cameraploeg om een onderwerp naar keuze te verslaan. ,,Ik zou graag iemand van The Voice Kids willen interviewen, de winnaar of de jury als dat kan. Maar iets anders kan ook, ik vind alles wel leuk.”

Journalist worden

Emma zou met het winnen van deze prijs kunnen proeven van het vak, ze wil later zelfs journalist worden. ,,Het lijkt me leuk omdat je dan veel dingen meemaakt, op speciale plekken komt en met mensen die best wel beroemd zijn mag praten.” Zelfs over potentiële richtingen heeft ze nagedacht.